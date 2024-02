Ook Jacob Derwig en Frank Lammers in dramaserie over Máxima

Ook Jacob Derwig en Frank Lammers spelen in de Videolandserie over koningin Máxima. Derwig vertolkt de rol van Thomas Wagenaar, die Máxima hielp integreren in Nederland, en Lammers speelt journalist en presentator Willibrord Frequin. Dat heeft de streamingdienst vrijdag, op de trouwdag van koning Willem-Alexander en Máxima, bekendgemaakt.

De zesdelige serie Máxima, gebaseerd op het boek van Marcia Luyten, gaat over de jongere jaren van Máxima in Argentinië en New York, het huwelijksaanzoek van Willem-Alexander in 1999 en de ophef die daarop ontstond. De hoofdrollen worden gespeeld door Delfina Chaves (Máxima), Martijn Lakemeier (Willem-Alexander), Elsie de Brauw (Beatrix) en Sebastian Koch (Claus).

De serie is vanaf 20 april te zien.