Ook James Bay, Guus Meeuwis en BLØF treden op bij Royal Park Live

De laatste artiesten van de Royal Park Live-concertreeks van komende zomer zijn vrijdag bekendgemaakt. Ook James Bay, Guus Meeuwis en BLØF treden in juli op in de tuin van Paleis Soestdijk in Baarn.

De Britse singer-songwriter, bekend van het nummer Hold Back The River, treedt op zondag 9 juli op. Meeuwis staat op vrijdag 14 juli op de planken en BLØF sluit de concertreeks op zondagavond 16 juli af. Eerder op de dag treedt ook Bouke & The Elvis Matters Band op.

De kaartverkoop voor de laatste aangekondigde concerten gaat maandag 20 maart van start. Eerder werd al bekend dat onder anderen Floor Jansen, DI-RECT en Eros Ramazzotti een optreden verzorgen in de paleistuin van Soestdijk.