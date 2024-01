Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima nu op Threads

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zitten nu ook op het platform Threads. Het Koninklijk Huis plaatste vrijdag het eerste berichtje.

“Het eerste draadje van het Koninklijk Huis”, is te lezen bij een foto waarop Máxima toepasselijk naald en draad (thread) in de lucht houdt.

Threads, waar je op inlogt met je Instagram-account, is eigendom van Meta. Gebruikers kunnen tekst, afbeeldingen en video’s plaatsen en op elkaar reageren. Sinds half december is het platform ook te gebruiken in Europa.