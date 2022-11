Ook koningin Margrethe doelwit van eierwerper

De politie in Denemarken heeft afgelopen weekeinde een man aangehouden omdat hij eieren naar koningin Margrethe had gegooid. De 53-jarige eierwerper krijgt hoogstwaarschijnlijk een boete, melden Deense media.

De man sloeg toe toen Margrethe een rondrit per gesloten koets maakte in Kopenhagen. Ze vierde afgelopen weekeinde haar vijftigjarig regeringsjubileum. De poging van de gooier was overigens niet succesvol. Hij werd wel direct gearresteerd.

Vorige week was ook al een eierwerper actief in Groot-Brittannië. Daar gooide een 23-jarige klimaatactivist in York eieren naar koning Charles en koningin-gemalin Camilla. Ook hij miste zijn doel.