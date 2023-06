Ook koningin Sonja struikelt op bezoek in Denemarken

De Noorse koningin Sonja is vrijdag tijdens het bezoek dat zij en haar man koning Harald aan Denemarken brengen bijna gevallen. Ze struikelde nadat ze een toespraak had gehouden in Aarhus maar kon nog net worden opgevangen voordat ze languit op de grond lag, meldt de Noorse omroep NRK. Donderdag struikelde Harald ook al, tijdens het begin van het bezoek in Kopenhagen.

De 85-jarige Sonja verstapte zich toen ze het podium verliet via een trappetje. Volgens NRK ging er een kleine schok door de zaal maar liep het incident gelukkig goed af.

Donderdag liep de tuimelpartij van Harald (86) iets minder goed af. De koning, die al met twee krukken loopt, viel vlak voor hij de Deense koningin Margrethe wilde begroeten op de grond. Hij liep daarbij geen letsel op.