Ook koninklijke lintjes voor Ferry Corsten en Gerdi Verbeet

Talloze bekendheden hebben dinsdag een koninklijke onderscheiding ontvangen in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen. Zo mag dj Ferry Corsten zichzelf voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij is een van de bekendste trance-artiesten, een muziekgenre waarin Nederland al jaren wereldwijd toonaangevend is.

Oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet wordt bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bij haar afscheid van de Tweede Kamer, in 2012, was ze al benoemd tot Ridder in dezelfde orde. Verbeet was tot vorig jaar voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Componist en muziekproducent Stephen Emmer is sinds dinsdag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zoon van oud-nieuwslezer Fred Emmer heeft veel tunes voor televisiezenders gemaakt, waaronder de openingsmuziek van het NOS Journaal, het RTL Nieuws, RTL Boulevard, Editie NL, Waku Waku, Studio Sport en Per Seconde Wijzer.