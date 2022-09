Ook Noors koningspaar naar uitvaart koningin Elizabeth

Ook koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen zijn komende maandag bij de uitvaart van koningin Elizabeth. Het Noorse hof maakte dinsdag bekend dat het koningspaar bij de dienst in Westminster Abbey in Londen aanwezig is.

Harald en Sonja reageerden vorige week bedroefd op het overlijden van de Britse vorstin. “Een eeuw lang heeft de koningin zich toegewijd aan haar werk en vergezelde ze het Britse volk langs vreugde en verdriet, in goede en slechte tijden. Ons medeleven gaat ook uit naar het Britse volk.”

Verder hebben nog maar weinig Europese vorsten al bevestigd bij de begrafenis aanwezig te zijn. Koning Willem-Alexander reist samen met koningin Máxima en prinses Beatrix naar Londen en ook het Belgische koningspaar is erbij. Volgens Spaanse media zullen ook koning Felipe en diens vader Juan Carlos op het vliegtuig stappen. Naar verwachting volgen er nog vele koninklijke gasten.