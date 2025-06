Ook op laatste dag geen koninklijk succes op Royal Ascot

De laatste dag van de paardenraces van Royal Ascot is voor koning Charles en koningin Camilla een beetje teleurstellend verlopen. Hun laatste koninklijke troef, het paard The King’s Falcon, werd voor de race teruggetrokken.

Het paard zou meedoen in de raceklasse Golden Gates Stakes Handicap maar was niet fit genoeg. The King’s Falcon was een van de favorieten nadat het eind vorige maand een overwinning had geboekt tijdens een race in Carlisle. Ook op de andere vier racedagen in Ascot viel er weinig te juichen voor Charles en Camilla: al hun paarden vielen buiten de prijzen.

Het koningspaar was op elke racedag aanwezig. Zaterdag reikten ze na afloop de trofeeën uit aan de winnaars.