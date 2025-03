Ook pijnpunten aangekaart tijdens staatsbezoek Kenia

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen dinsdag aan hun driedaagse staatsbezoek aan Kenia. Over het bezoek is de afgelopen tijd veel te doen geweest: tegenstanders stellen dat het bezoek niet door moet gaan zolang de omstreden president William Ruto aan de macht is. De Nederlandse mensenrechtenambassadeur Wim Geerts ging een paar weken geleden naar het land om over de zorgen te praten. “Het is goed om over dit soort onderwerpen te spreken”, zegt Geerts over het bezoek. “Een staatsbezoek aan Kenia moet juist kunnen, als we deze onderwerpen maar wel aankaarten.”

In het Oost-Afrikaanse land zijn, vooral onder jongeren, veel zorgen over corruptie, jeugdwerkloosheid en inflatie. Bij protesten zouden volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tientallen Kenianen zijn ontvoerd. Sommigen zijn nog steeds vermist. Bij een bestorming van het parlementsgebouw kwamen door politieschoten meer dan veertig mensen om het leven.

De situatie komt tijdens het staatsbezoek aan bod. Zo spreekt het koningspaar met jongeren over hun persoonlijke ervaringen en ideeën over de toekomst van Kenia. Geerts sprak tijdens zijn bezoek met onder meer activisten, journalisten, mensenrechtenadvocaten en mensenrechtenverdedigers. “Ik vind het echt heel goed dat het koningspaar gaat”, zegt Geerts, die gelooft in de kracht van een gesprek voeren. “Ik denk niet dat het werkt om met gestrekt been in een gesprek te gaan. We moeten praten over de hele breedte: over de economische ontwikkelingen, over de politieke ontwikkelingen en dus ook over de mensenrechten. Je zou ook ervoor kunnen kiezen om met je rug naar een land toe te gaan staan, een land te negeren. Dat helpt zeker niet.”

Geerts benadrukt dat de jongeren die in gesprek gaan met het koningspaar, zijn uitgenodigd door de ambassade en dus niet door de Keniaanse regering. “Er is gekeken naar wie een verhaal heeft dat de moeite waard is om te delen.”