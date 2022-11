Ook platform slavernijverleden vindt dat koning sorry moet zeggen

Ook het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) vindt dat niet premier Mark Rutte maar koning Willem-Alexander namens Nederland excuses zou moeten maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat is de reactie van bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer op het nieuws dat het kabinet plannen maakt om sorry te zeggen voor de Nederlandse rol in dit slavernijverleden.

Eerder stelde ook Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator Racisme en Discriminatie, dat de excuses van Nederland niet veel voorstellen als Willem-Alexander deze niet maakt. “De koning is het hoogste orgaan, die kan op die manier een verbindende rol spelen”, stelt Nooitmeer. “En als je kijkt naar de geschiedenis, onder wiens bewind het systeem destijds werd ingevoerd, is dat terug te voeren tot het koningshuis. De symbolische waarde van de koning die excuses maakt namens de Nederlandse staat is heel groot. Ik zou het fijn vinden, want het geeft ook ruimte om dit te depolitiseren.”

Dit was ook het argument dat Baldewsingh aanvoert. “Kabinetten komen en kabinetten gaan”, aldus de Nationaal Coördinator. “De koning vertegenwoordigt als staatshoofd iedereen in Nederland. Het is een belangrijk gebaar dat de excuses niet namens de regering komen, dus een paar ministers, maar namens iedereen in dit land. Alleen dan kunnen we als land tot heling komen.”

Het kabinet gaat in december excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden, zo lekte donderdag uit. De verwachting is dat de excuses worden aangeboden als het kabinet reageert op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen hieruit is ook om excuses aan te bieden. Baldewsingh pleit ook voor een jaarlijkse vrije dag om het slavernijverleden te helpen verwerken en herinneren.