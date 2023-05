Ook prins Constantijn verklaart zich Ajax-fan

Ook prins Constantijn is fan van voetbalclub Ajax. Dat bevestigde de prins vrijdag in het NPO-televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Hij was te gast om te praten over de World Press Photo.

Recentelijk deed koning Willem-Alexander de bekentenis dat hij fan van Ajax is. Dit leverde de vorst in Rotterdam, waar hij Koningsdag vierde, de bijnaam ‘Ajaxander’ op. Maar Willem-Alexander is dus niet de enige Oranje die juicht voor de Amsterdamse club.

“Ik ben ook voor Ajax”, aldus prins Constantijn. Hij voegde er aan toe dat “Ajax op dit moment niets meer te verliezen heeft, dus in een royale positie zit”. De prins maakte zijn opmerking tijdens een gesprek over het feit dat de Rotterdamse club Feyenoord zondag vermoedelijk landskampioen gaat worden.