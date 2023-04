Ook prinsessen Amalia en Ariane bij Koningsdagconcert

Ook prinses Amalia en prinses Ariane zijn woensdagavond aanwezig bij het Koningsdagconcert in Rotterdam Ahoy. Van tevoren was alleen de komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aangekondigd. Bij aankomst doken echter ook twee van hun dochters op.

Het koningspaar en de prinsessen worden in Ahoy getrakteerd op optredens van onder anderen Davina Michelle, Winne, Gerard Cox en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het feest is dit jaar voor het eerst, vanwege het 10-jarig koningschap van Willem-Alexander, gratis toegankelijk voor het publiek. Normaal gesproken wordt het Koningsdagconcert georganiseerd in de stad waar Koningsdag wordt gevierd voor betrokkenen bij de organisatie daarvan.

Het concert wordt in de avond op Koningsdag uitgezonden op NPO 2.