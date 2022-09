Op Britse ambassade in Den Haag hangt vlag halfstok

De Britse ambassade in Den Haag heeft de vlag van het Verenigd Koninkrijk halfstok gehangen. De ambassade rouwt om het overlijden van koningin Elizabeth, meldt de ambassade op Twitter.

Ook bij de residentie van de ambassadeur is de vlag halfstok gehangen. “Onze gedachten zijn bij de koninklijke familie”, aldus de ambassade. Bij de tweet is een foto geplaatst, waarop te zien is dat de vlag halfstok hangt.

Ondertussen is op de Britse ambassade in Den Haag een condoleanceregister geopend. Het register is tot en met de dag van de staatsbegrafenis te tekenen. Vrijdagochtend was het er nog niet heel druk met mensen die een afscheidsboodschap wilden opschrijven. Op een grasveld tegenover de ambassade kunnen mensen bloemen leggen. Vrijdagochtend lagen er een stuk of vijftien bosjes bloemen, en brandden er wat kaarsjes.

De Britse-Nederlandse ondernemerslobby Netherlands British Chamber of Commerce, zegt met grote verslagenheid kennis te hebben genomen van het overlijden van de koningin. “Namens de NBCC willen wij onze oprechte deelneming betuigen aan de koninklijke familie”, aldus voorzitter Anton Valk.