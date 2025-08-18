Openbaar aanklager: Marius Borg Høiby nu niet naar gevangenis

Marius Borg Høiby kan de behandeling van de zaak tegen hem in vrijheid afwachten. Dat zei openbaar aanklager Sturla Henriksbø tegen Noorse media. Maandag werd bekend dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit wordt aangeklaagd voor 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen.

“Het is niet nodig om hem aan te houden zolang er geen nieuwe omstandigheden zijn die dat noodzakelijk maken. Het is gebruikelijk dat iemand pas na een veroordeling wordt gevangengezet”, zei Henriksbø tegen omroep NRK.

De zaak tegen Høiby gaat naar verwachting in januari van start. De 28-jarige Høiby riskeert een celstraf van tien jaar.