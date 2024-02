Openheid Charles maakt kanker bespreekbaarder, vindt KWF

Volgens KWF Kankerbestrijding is het goed dat de Britse koning Charles open is over zijn kankerdiagnose. “Dat een publiek figuur als koning Charles zich zo uitspreekt over zijn ziekte kan mensen steun en herkenning bieden en het laagdrempeliger maken om het zelf ook bespreekbaar te maken”, vertelt een woordvoerder aan het ANP.

Volgens het KWF krijgt een op de twee mensen ooit een kankerdiagnose. “KWF vindt het heel belangrijk dat mensen open kunnen zijn over hun ziekte en dat ze ergens terechtkunnen voor een luisterend oor.” Daarom heeft de stichting speciale centra waar mensen heen kunnen om over hun ervaringen te praten.

Daarnaast wordt het bewustzijn over deze ziekte op deze manier vergroot. “Het is goed om je bewust te zijn van hoe je kanker op tijd kunt herkennen. Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan bevolkingsonderzoek om kanker vroeg op te sporen.” De Britse National Health Service (NHS) meldde vrijdag dat aanzienlijk meer mannen hun prostaat lieten controleren nadat was bekendgemaakt dat Charles een operatie aan zijn prostaat zou ondergaan. Aan welke vorm van kanker de koning lijdt, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het geen prostaatkanker is.

Charles noemde het zelf zaterdag “hartverwarmend” dat zijn eigen diagnose het bewustzijn voor de ziekte heeft vergroot.