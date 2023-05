Opera House in Sydney blijft donker tijdens kroning Charles

De daken van het operagebouw in de haven van Sydney in Australië worden niet verlicht ter gelegenheid van de kroning van koning Charles. Een woordvoerder van het bestuur van de Australische deelstaat New South Wales zei zaterdag dat het een kostenbesparende maatregel is.

In Australië is koning Charles staatshoofd, maar is de rol van de monarchie controversieel. Het land hield een referendum in 1999 over een toekomst als republiek, toen stemde 55 procent van de kiezers tegen.

Veel andere publieke gebouwen en monumenten in Australië zoals het parlementsgebouw in de hoofdstad Canberra worden zaterdagnacht wel verlicht ter gelegenheid van de kroning van Charles. Sydney Opera House werd vorig jaar wel verlicht ter herdenking van de dood van koningin Elizabeth II.