Opgenomen Harald (85) kwakkelt al langer met gezondheid

De donderdag met koortsklachten in het ziekenhuis opgenomen Noorse koning Harald kampt al langer met gezondheidsklachten. Het 85-jarige staatshoofd werd de afgelopen jaren verschillende keren medisch behandeld voor uiteenlopende aandoeningen.

De laatste keer dat Harald in het ziekenhuis lag, was in 2021. De koning onderging toen een operatie aan een pees in zijn rechterknie. In het najaar van 2020 lag de vorst ook in het Rikshospitalet in Oslo, toen vanwege zware ademhaling. Niet veel later moest hij een operatie ondergaan aan zijn hart waarbij de kunstmatige hartklep die hij in 2005 al kreeg werd vervangen. In het voorjaar van 2020 werd hij opgenomen met duizeligheid en in 2017 kampte hij met een infectie.

Dit jaar lag de koning van Noorwegen nog niet in het ziekenhuis, maar moest hij zijn werk wel weer een tijdje neerleggen vanwege een coronabesmetting. Halverwege maart liep hij de besmetting op waarna hij enkele weken moest herstellen. Begin van het jaar werd overigens gevreesd dat hij ook al corona had, maar dat bleek na verscheidene tests toch om een gewone griep te gaan.

Abdicatie

Koning Harald wordt in periodes dat hij wegens ziekte of vakantie niet kan werken, vervangen door zijn zoon, kroonprins Haakon.

De kans dat de koning aftreedt vanwege zijn zwakke gezondheid lijkt klein. Harald heeft al diverse malen gezegd dat hij in het harnas wil sterven en dat een abdicatie voor hem geen optie is.