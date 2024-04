Opnames nieuwe Netflixserie van Harry en Meghan begonnen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn begonnen met de opnames van een van hun nieuwe Netflixseries. Amerikaanse media spotten de Sussexes vrijdag met camera’s bij een polowedstrijd in Wellington, in Florida.

Eerder deze week werd bekend dat Harry en Meghan onder meer een serie maken over “de wereld van professioneel polo”. De prins en zijn echtgenote zijn uitvoerend producenten van de serie, maar komen zelf ook af en toe in beeld.

De andere serie die het koppel gaat maken, gaat over “koken en tuinieren, entertainment en vriendschap”. Het is nog niet bekend wanneer beide titels op Netflix staan.

Harry en Meghan tekenden in 2020, ook het jaar dat ze een stap terug deden binnen het Britse koningshuis, een meerjarig contract bij de streamingdienst. Ze maakten tot nu toe een docuserie over zichzelf en een reeks over de Invictus Games, het door Harry bedachte sportevenement.