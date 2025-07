Opnieuw koninklijk optreden voor songfestivalgroep KAJ

Voor de tweede keer in korte tijd heeft de Finse groep KAJ, die namens Zweden uitkwam op het Eurovisie Songfestival, een ‘koninklijk’ optreden gegeven. Het trio speelde een show bij Slot Solliden, het zomerverblijf van de koninklijke familie in Borgholm op Öland, in het bijzijn van onder anderen koning Carl Gustaf en prins Carl Philip.

KAJ had na afloop een ontmoeting met het koninklijke gezelschap, dat voor de gelegenheid geheel uit mannen bestond. Ook de drie zonen van Carl Philip – prins Alexander, prins Gabriel en prins Julian – en de zoon van prinses Madeleine, prins Nicolas, waren erbij. Het trio spreekt over “twee magische shows in Borgholm – compleet met koninklijke gasten”.

KAJ speelde vorige maand ook al tijdens de Zweedse nationale feestdag voor de koninklijke familie. Ondanks de stromende regen deden de royals destijds enthousiast mee met hun grote hit Bara Bada Bastu. Zo zong Carl Philip het liedje luidkeels mee.