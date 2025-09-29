Opnieuw zeilsucces voor koning Juan Carlos

De Spaanse koning Juan Carlos is afgelopen weekend opnieuw wereldkampioen zeilen geworden. De 87-jarige vader van de huidige koning Felipe boekte succes op het kampioenschap voor klassieke 6-meterboten in Oyster Bay, New York.

Het is de vierde keer in negen jaar dat Juan Carlos en de bemanning van zijn boot Bribon kampioen zijn geworden. In 2017 lukte dat voor het eerst in het Canadese Vancouver, in 2019 in Hanko in Finland en in 2023 in het Britse Cowes.

Het verblijf van Juan Carlos op Long Island viel samen met het verblijf van zijn zoon Felipe, die in New York was voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties. Volgens Spaanse media is het niet duidelijk of de twee elkaar hebben ontmoet.