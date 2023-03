Oprah heeft niet met Harry en Meghan gesproken over kroning

Het is nog steeds niet duidelijk of prins Harry naar de kroning van zijn vader koning Charles gaat. Met goede vriendin Oprah Winfrey hebben de prins en zijn vrouw Meghan dat vraagstuk niet besproken, vertelde Winfrey in de talkshow CBS Mornings.

“Ze hebben niet om mijn mening gevraagd”, zei de presentatrice. Winfrey werd overigens in het praatprogramma niet gevraagd of ze wel wist wat het koppel van plan was.

De presentatrice vindt dat Harry en Meghan vooral moeten doen “wat zij denken dat het beste is voor hen en hun gezin”, zei ze. “Dat is waar het op neerkomt. Wat denk je dat voor jou het beste is om te doen?”

Een woordvoerder van de Sussexes bevestigde onlangs dat het echtpaar is uitgenodigd voor de kroning in mei. Maar of Harry en Meghan daarop ingaan, is dus nog niet bekend. Het botert al langer niet tussen de naar Amerika verhuisde prins en zijn familie. In zijn in januari verschenen boek Spare vertelt Harry over ruzies met onder anderen zijn broer prins William.