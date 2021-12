Oranjes hadden in 2021 bijzondere verjaardagen te vieren

Het jaar 2021 stond voor de Oranjes niet alleen in het teken van corona. De familie had ook genoeg bijzondere momenten om te vieren. Zo bereikten koningin Máxima en prinses Amalia allebei een bijzondere leeftijd: op 17 mei werd Máxima vijftig jaar en op 7 december werd Amalia achttien jaar.

Vooral voor Amalia, Prinses van Oranje, bracht die gebeurtenis veel met zich mee. Met haar achttien jaar mag ze namelijk officieel haar vader opvolgen als staatshoofd en heeft ze zitting in de Raad van State. Met haar plekje in de Raad kan Amalia zich voorbereiden op haar toekomst als koningin. Koning Willem-Alexander, de voorzitter van de Raad, heeft haar begin december binnengeleid, zoals dat officieel heet.

Voorlopig duurt het echter nog even voordat Amalia de troon bestijgt. Mocht haar vader iets overkomen, dan zal ze haar moeder vragen om de rol van staatshoofd een aantal jaar op zich te nemen. De komende jaren richt de kersverse achttienjarige zich vooral op haar tussenjaar en haar studie.

Máxima

Koningin Máxima zag in mei Sara. Dat ‘vierde’ de koningin met een exclusief interview door Matthijs van Nieuwkerk. Ruim 3,2 miljoen mensen hoorden Máxima vertellen over haar werk, het overlijden van haar jongste zus Inés en haar liefde voor Willem-Alexander, die ze haar “anker” noemde. De vanwege de coronamaatregelen omstreden reis van haar gezin naar Griekenland noemde ze een inschattingsfout. “Het mocht, maar het was alleen niet solidair”, zei de vorstin.

Het is vaker gebeurd dat er leden van het koningshuis geïnterviewd werden wegens de mijlpalen in hun leven. Zo werd Willem-Alexander ter ere van zijn vijftigste verjaardag geïnterviewd door theatermaker Wilfried de Jong. Daar keken in 2017 maar liefst zo’n 4 miljoen mensen naar.