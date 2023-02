Oranjes leren over slavernijverleden bij voorstelling op Curaçao

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochter Amalia zijn de vrijdag op Curaçao begonnen met het bijwonen van een voorstelling over de slavenopstand. Dat deden zij tijdens een bezoek aan Landhuis Knip, de voormalige plantage waar de opstand onder leiding van Tula in 1795 begon.

Bij aankomst werd het gezelschap ontvangen door mensen in traditionele klederdracht, die op een stierenhoorn bliezen. Het instrument en de kledij werden ten tijde van de slavernij al gebruikt, en ook nu nog, bijvoorbeeld tijdens uitvaarten.

Een groep van zo’n achttien mensen speelde de voorstelling, vol traditionele muziek, en teksten in het Papiaments en in een oude Afrikaanse taal. Termen als “nos ke nos libertad” (wij willen onze vrijheid) kwamen regelmatig voorbij. Het koningspaar en de prinses luisterden en keken aandachtig.

Na de voorstelling spreekt het drietal met nazaten van tot slaaf gemaakten en brengen zij een bezoek aan Hòfi Mango. Dit is een voormalige suikerplantage die nu een natuurpark is. Hier is nu onder meer een hoveniersopleiding opgezet.