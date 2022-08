Organisatie bedankt prinses Anne met schildpadbeeld voor 50 jaar

Het Durrell Wildlife Conservation Trust heeft een bijzondere manier bedacht om prinses Anne te bedanken voor het feit dat ze dit jaar vijftig jaar beschermvrouwe is. De natuurbeschermingsorganisatie geeft de 72-jarige prinses een beeld van een schildpad cadeau.

Anne moet nog even geduld hebben voor ze het beeld krijgt. De organisatie heeft een select groepje kunstenaars eerst gevraagd een ontwerp in te sturen. Later dit jaar zal het winnende design worden gekozen en zal de schildpad worden gemaakt. Vervolgens wordt het beeld toegevoegd aan een buitententoonstelling van in totaal vijftig schildpaddenkunstwerken op het eiland Jersey. Die is volgend jaar juli en augustus te zien. Daarna krijgt Anne haar eigen beeld overhandigd.

De directeur van het Durrell Wildlife Conservation Trust is de prinses dankbaar voor haar inzet de afgelopen vijftig jaar. “Haar kennis, passie en geloof in onze missie om dieren van uitsterving te redden zijn een inspiratie voor het team van Durrell en onze trouwe aanhangers”, zegt Lesley Dickie op de website van haar organisatie.

Volgens Dickie is een schildpad ook een passend cadeau. “Schildpadden symboliseren in veel culturen geluk, wijsheid en de schepping van de aarde.”