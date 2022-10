Organisatie Koningsdag gaat Rotterdam 4 miljoen euro kosten

Het stadsbestuur van Rotterdam schat de kosten van de organisatie van Koningsdag volgend jaar op ongeveer 4 miljoen euro. Dat is te lezen in een brief van burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad.

De stad schat dat 2,5 miljoen euro van het bedrag moet worden gevonden binnen de gemeentelijke begroting. De rest moet uit sponsorgelden en bijdragen van andere overheden komen.

Maandag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en familie op 27 april 2023 Rotterdam zullen bezoeken. Welke stadsdelen de koninklijke familie volgend jaar aandoet is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam meldt dat inwoners van de stad ideeën voor Koningsdag kunnen delen via koningsdaginrotterdam.nl en dat samen met de stad een programma wordt ontwikkeld.

Aboutaleb zei in een videoboodschap uit te kijken naar het koninklijk bezoek. “Het gemeentebestuur is blij en vereerd met de keuze voor Rotterdam. De band met het koningshuis is van oudsher sterk. Rotterdam heeft altijd op de warme belangstelling van onze vorsten kunnen rekenen, in voor- en tegenspoed. Daarom zal Rotterdam op 27 april één dag Koningsstad van Nederland zijn. Iedereen is welkom.”