Organisatie van oorlogsgraven bedankt hertog van Kent voor inzet

De Oorlogsgravencommissie van het Gemenebest heeft prins Edward, de hertog van Kent, een handgemaakt Opofferingskruis gegeven als dank voor zijn inzet voor de organisatie. De 88-jarige Edward, een volle neef van koning Charles, legde eind vorig jaar na ruim vijftig jaar zijn functie als voorzitter van de commissie neer.

Het Opofferingskruis werd handgemaakt in een werkplaats in de Franse plaats Beaurains, meldt de commissie maandag op Instagram. Er is door het team “extreem hard gewerkt” om het kruis, en ook een handgemaakte houten doos waarin het kruis kan worden bewaard en vervoerd, te vervaardigen. De prins nam het werk in ontvangst van vicevoorzitter Peter Hudson en directeur-generaal Claire Horton.

In de Oorlogsgravencommissie van het Gemenebest werken de gemenebestlanden Australië, Canada, India, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk samen in het markeren, vastleggen en onderhouden van graven en herdenkingsplaatsen van militairen uit gemenebestlanden die zijn omgekomen in de twee wereldoorlogen.