Organisatie wil opheldering over contact Mette-Marit en Epstein

De Noorse Reumavereniging (NRF) heeft het Noorse hof om opheldering gevraagd over het contact tussen kroonprinses Mette-Marit en de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. De vrouw van kroonprins Haakon kwam in opspraak nadat uit nieuw vrijgegeven documenten was gebleken dat Mette-Marit nauw e-mailcontact onderhield met Epstein.

Mette-Marit is sinds 2023 beschermvrouwe van de NRF. De organisatie noemde het in de brief aan het paleis “een goede en zinvolle samenwerking”. Maar de huidige situatie is volgens de NRF zeer ernstig en zorgt voor onrust. “Wij adviseren het koninklijk huis daarom zo snel mogelijk uitleg te geven over de zaak en wat de waarheid is over het contact van de kroonprinses met Jeffrey Epstein”, staat in de brief. “Wij zijn van mening dat het van cruciaal belang is de zaak verder te verduidelijken, zodat we verdere samenwerking kunnen overwegen.”

De kroonprinses heeft eerder gezegd dat ze het contact met Epstein betreurde en dat ze een slechte inschatting had gemaakt. Verschillende organisaties hebben aangegeven uitleg te willen van de kroonprinses en het Noorse koningshuis. Een andere stichting verbrak al de samenwerking naar aanleiding van de informatie uit de Epstein-kwestie.