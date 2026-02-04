Organisaties willen uitleg over contact Epstein en Mette-Marit

Vier organisaties waarvan de Noorse kroonprinses Mette-Marit beschermvrouwe is, hebben het hof om tekst en uitleg gevraagd over het contact tussen de kroonprinses en de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ze uitten hun zorgen in een gezamenlijke brief, die in handen is van het Noorse persbureau NTB.

“We waarderen de betrokkenheid van de kroonprinses en het koningshuis bij ons werk. De nieuwe informatie over het contact van de kroonprinses met de zedendelinquent en zakenman Jeffrey Epstein, die op 30 januari openbaar werd gemaakt, lijkt ernstig en zorgwekkend”, stellen de organisaties. “Voor onze verdere samenwerking is het belangrijk dat het koningshuis de zaak goed toelicht.”

Dinsdag werd al bekend dat een Noorse stichting die zich inzet voor seksuele voorlichting de samenwerking met Mette-Marit heeft verbroken in verband met haar contact met Epstein. Ook het kinderfilmfestival van Kristiansand uitte zorgen en neemt later een standpunt in. Een aantal andere organisaties, waaronder het Noorse Rode Kruis, wacht voorlopig af.

Mette-Marit wordt meerdere keren genoemd in nieuwe documenten die zijn vrijgegeven in verband met het Epstein-onderzoek. De documenten tonen nauw e-mailcontact tussen de kroonprinses en de inmiddels overleden zakenman.

De kroonprinses betreurde het contact en stelde dat ze een slechte inschatting heeft gemaakt. Het koningshuis meldde dat Mette-Marit niet op de hoogte was van de “ernst en aard van de criminele handelingen” van Epstein.