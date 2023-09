Oud-ARTIS-baas en filmbons Haig Balian krijgt koninklijk lintje

Voormalig ARTIS-directeur en filmproducent Haig Balian is vrijdagavond benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding, die werd uitgereikt door burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, voor zijn uitzonderlijke bijdragen aan de Nederlandse cultuur en educatie.

Balian begon zijn carrière in de filmwereld, als producent van Nederlandse filmklassiekers als Schatjes!, Mama is boos! en Het Meisje met het Rode Haar. Ook werkte hij als filmdistributeur en was hij mede-eigenaar van de Minerva-bioscopen. Balian was ook lid van de raad van toezicht van het toenmalige Filmmuseum, dat later zou uitgroeien tot het huidige EYE.

In 2003 kwam Balian aan het roer van ARTIS te staan. Hij transformeerde de dierentuin tot een duurzaam bedrijf waarin de natuur en natuurbeleving centraal staan. Onder Balians leiding werd ARTIS ook het huis van Micropia, ’s werelds enige museum over micro-organismen. Micropia werd internationaal onderscheiden als het meest vernieuwende en baanbrekende museum van Europa.

Balian opende in die periode ook het Artisplein dat in rap tempo is uitgegroeid tot een geliefde plek voor zowel dagjesmensen en toeristen als de bewoners van Amsterdam zelf. De oud-directeur van Artis werd vrijdag verrast tijdens een feest ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Artisplein.