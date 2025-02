Oud-assistent: William op dieptepunt na kankerdiagnose Catherine

Een voormalig assistent van de Britse prins William heeft in een interview met 60 Minutes Australia verteld dat de prins “op zijn dieptepunt” zat nadat bij zijn vrouw Catherine kanker was geconstateerd. “Ik heb hem nog nooit zo terneergeslagen gezien”, aldus Jason Knauf, die eind 2021 zijn functie neerlegde.

De diagnose van prinses Catherine werd in maart vorig jaar openbaar gemaakt. Toen was ook al bekend dat koning Charles, de vader van William, kanker had. “Prins William hoorde binnen een paar weken dat zowel zijn vrouw als zijn vader kanker hebben. Ik kon het niet geloven”, zegt Knauf daarover. Catherine is inmiddels schoon verklaard. Charles is nog altijd onder behandeling.

Voordat de diagnose kanker van Catherine naar buiten kwam, onderging ze al een buikoperatie. “Het probleem was dat er op de achtergrond allerlei gekke complottheorieën de kop opstaken, online. ‘Was ze echt ziek?'”, vertelt Knauf. “Maar ze wilden nog niet zeggen dat ze kanker had omdat ze het de kinderen nog niet hadden verteld en ze nog bezig waren met hoe ze het de kinderen zouden vertellen.” Catherine en William hebben drie kinderen.