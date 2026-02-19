Oud-chef: politie mag huiszoekingen doen bij Andrew na arrestatie

Nu de voormalige prins Andrew is opgepakt, heeft de politie het recht om zijn huis en persoonlijke eigendommen te doorzoeken. Dat zegt een voormalige politiechef tegen de BBC.

Volgens oud-hoofdinspecteur Dal Babu van de Metropolitan Police werd de druk op Andrew Mountbatten-Windsor de afgelopen weken “groter en groter”. Door zijn arrestatie heeft de politie volgens Babu “toegang tot zijn computer, bestanden, foto’s en andere apparaten”. Ook kunnen agenten “huiszoekingen uitvoeren in alle panden die hij bezit of bewoont, of in andere panden waarover hij zeggenschap heeft”. Dit houdt in dat er ook in andere gebieden huiszoekingen kunnen plaatsvinden.

De broer van koning Charles zou worden verdacht van wangedrag in een openbare functie. Volgens de BBC betreft het een “ingewikkelde” overtreding, waarbij op verschillende vlakken moet worden getoetst of het daadwerkelijk strafbaar is.