Oud-kamermeisje: koningin Margrethe heeft een hart van goud

Koningin Margrethe heeft een hart van goud, vindt Kathrine Krupsdahl Svendsen, die een tijdje als kamermeisje voor de aftredend Deense vorstin heeft gewerkt. “Ze lacht, ze is aanwezig en ze heeft altijd aandacht voor je”, zei Krupsdahl tegen de Deense omroep DR.

“Ze was bereid om persoonlijke dingen te delen. En als personeel doe je hetzelfde met haar”, vertelde het voormalig kamermeisje.

Een moment dat Krupsdahl Svendsen meemaakte met Margrethe herinnert ze zich in het bijzonder. Het was vlak voor de nieroperatie van de broer van het voormalig kamermeisje. Margrethe moest een vliegtuig halen om naar een staatsbezoek te gaan, maar was nergens te vinden. Het bleek echter dat de koningin op zoek was naar Krupsdahl Svendsen, om haar en haar broer sterkte te wensen voor de operatie. “De tranen stroomden over mijn wangen”, aldus de vrouw. “Ik heb het diep in mijn hart gestopt.”