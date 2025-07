Oud-premier Gordon Brown prijst William om inzet voor daklozen

De Britse oud-premier Gordon Brown is lovend over het werk dat prins William verzet om daklozen te steunen. “Ik denk dat hij de kijk van mensen op dakloosheid en wat eraan gedaan kan worden, verandert”, zei Brown op een evenement van Homewards, de organisatie van William die zich inzet om het aantal daklozen terug te dringen.

“Hij verandert de kijk van mensen. Dat je een dakloze moet zien als iemand met mogelijkheden, die als ze de kans krijgen iets van hun leven kunnen maken. En niet als iemand die moet worden afgedaan als uitgerangeerd”, zei Brown volgens Britse media. De oud-premier maakte daarin een vergelijking met Williams moeder prinses Diana, die volgens hem heeft veranderd hoe er werd aangekeken tegen mensen met hiv of aids.

Homewards bestaat inmiddels twee jaar en dat werd tijdens het evenement in Sheffield gevierd. Ook werd een samenwerking aangekondigd met het goede doel Multibank, dat door Brown werd gelanceerd. Multibank voorziet in benodigdheden als toiletartikelen, beddengoed en kleding voor mensen die na een periode van dakloosheid een nieuwe woning vinden.

William bracht in Sheffield ook een bezoek aan een middelbare school, in het kader van het nieuwe initiatief Upstream. Dat maakt gebruik van een vragenlijst om vast te stellen wie een groter risico loopt op dakloosheid en in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben.