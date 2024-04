Oud-premier Truss beschrijft ontmoeting met Elizabeth in memoires

De voormalige Britse premier Liz Truss heeft in haar memoires een boekje opengedaan over haar laatste ontmoeting met koningin Elizabeth. In september 2022 ontving de koningin Truss op Balmoral, het Schotse buitenverblijf van de Britse koninklijke familie.

Na het bezoek aan de koningin was Truss de premier van het Verenigd Koninkrijk. In het boek Ten Years To Save The West, dat volgende week verschijnt in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, schrijft Truss onder meer dat de koningin het advies had gegeven om “het rustig aan te doen”. De politica geeft zelf toe dat ze dat advies niet heeft opgevolgd. “Misschien had ik moeten luisteren”, zo schrijft Truss.

De 48-jarige Truss schrijft verder dat ze zo’n twintig minuten over de politiek had gesproken met Elizabeth. “Ze was volledig op de hoogte van alles wat er gebeurde en ze was ook scherp”, aldus Truss. De ontmoeting was slechts een paar dagen voor de dood van de 96-jarige koningin. De ex-premier stelde verder dat de dood van Elizabeth als een “enorme schok” kwam voor haar.

Truss was met een termijn van ongeveer anderhalve maand uiteindelijk de kortst zittende premier van het Verenigd Koninkrijk ooit.