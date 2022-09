Oud-presidenten VS halen herinneringen op aan koningin Elizabeth

Niet alleen de huidige Amerikaanse president Joe Biden, maar ook zijn voorgangers Donald Trump, Barack Obama en George W. Bush staan stil bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. In de zeven decennia dat zij monarch was, ontmoette ze dertien Amerikaanse presidenten.

Voormalig president Barack Obama zegt dat de Queen “de wereld betoverde”. Haar heerschappij werd volgens Obama, die koningin Elizabeth meerdere keren ontmoette, gedefinieerd door “gratie, elegantie en een onvermoeibare werkethiek”. “Keer op keer werden we getroffen door haar warmte, de manier waarop ze mensen op hun gemak stelde en haar humor en charme”, aldus voormalige president.

Ook Donald Trump zegt in een bericht op zijn eigen platform Truth Social dat hij de “genereuze vriendschap, grote wijsheid en het geweldige gevoel voor humor van Hare Majesteit nooit zal vergeten”. “Wat was zij een grootse en mooie dame, er was niemand zoals zij”, aldus Trump.

George W. Bush denkt met veel plezier terug aan de tijd dat hij thee dronk met de koningin en haar corgi’s. Bush omschrijft Elizabeth als “een groot intellect met charme en humor”.