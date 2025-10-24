Oud-tennisster Serena Williams krijgt prijs van prinses Leonor

De Amerikaanse oud-tennisster Serena Williams heeft uit handen van de naamgever de Prinses van Asturiëprijs voor haar bijdrage aan de sportwereld ontvangen. Prinses Leonor overhandigde de award persoonlijk aan Williams tijdens de ceremonie in Oviedo.

Williams, 23-voudig grandslamwinnares in het enkelspel, was een van de beste tennissters van de afgelopen jaren. De Amerikaanse won alle grote toernooien (US Open, Australian Open, Roland Garros en Wimbledon) elk minimaal drie keer. Ook won ze vier keer goud op de Olympische Spelen, drie daarvan in het dubbelspel. De 44-jarige Williams kreeg de prijs van Leonor uitgereikt in aanwezigheid van koning Felipe, koningin Letizia en prinses Sofia.

De oud-tennisster is niet de eerste in haar sport die de ereprijs ontvangt. In 2008 kreeg de Spaanse tennisser Rafael Nadal de Prinses van Asturiëprijs ook al. Hij was toen met zijn 22 jaar de jongste ontvanger van de award. Formule 1-coureur Fernando Alonso was 24 toen hij de prijs in 2005 in ontvangst nam. Hij werd dat jaar de jongste F1-wereldkampioen ooit en prolongeerde het seizoen erop zijn titel in de koningsklasse van de autosport.