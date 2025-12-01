Oude gordijnen koning Charles verwerkt tot kerstsokken

Oude gordijnen van koning Charles zijn gebruikt om nieuwe kerstsokken van te maken. De feestelijke kousen voor aan de muur worden geveild om geld in te zamelen voor de King’s Foundation, meldt The Telegraph.

De gordijnen zijn afkomstig van Sandringham, het landgoed van Charles in Norfolk. In totaal zijn er 25 sokken gemaakt, die op één na allemaal voor 250 pond per stuk worden aangeboden. De laatste kous wordt als kerstcadeau aan de koning gegeven.

Het is niet de eerste keer dat koninklijke gordijnen worden hergebruikt. In 2023 kregen oude gordijnen uit Buckingham Palace en Windsor Castle een tweede leven toen ze werden gerecycled tot kimono’s en voetenbankjes. De stof lag lange tijd ongebruikt in een opslag.

Volgens The Telegraph lijkt het erop dat de stof die is gebruikt om de kousen van te maken, in een “belangrijke kamer”, zoals de woonkamer, hing.