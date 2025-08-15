Oudste dochter Thaise koning heeft ‘zware’ bloedinfectie

De Thaise prinses Bajrakitiyabha heeft een “zware” bloedinfectie, maakte het paleis vrijdag bekend. De oudste dochter van de Thaise koning ligt al ruim tweeënhalf jaar in het ziekenhuis na haar opname in december 2022 met hartproblemen. De 46-jarige prinses was toen bewusteloos. Het is de eerste gezondheidsupdate over Bajrakitiyabha in ruim twee jaar.

In de verklaring staat dat de longen en nieren van de prinses functioneren met hulp van medicijnen en medische apparaten. “Vanaf 9 augustus 2025 heeft het medische team een zware infectie in de bloedstroom ontdekt, waardoor ze antibiotica en medicatie moeten toedienen om de bloeddruk te stimuleren en zo een stabiel niveau te handhaven.”

Bajrakitiyabha is het enige kind uit het eerste huwelijk van koning Vajiralongkorn. De 73-jarige vorst heeft in totaal zeven kinderen uit vier huwelijken. Hij heeft nog geen troonopvolger aangewezen.