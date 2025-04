Overwegend droog tijdens Koningsspelen

Het blijft overwegend droog tijdens de Koningsspelen op donderdag. In het midden en oosten van het land is het bewolkt, maar in het westen breekt ’s middags de zon door, meldt Weeronline. Mogelijk valt in het oosten een lichte regenbui.

De temperatuur op donderdag is normaal voor deze tijd van het jaar. Aan zee wordt het maximaal 12 graden en landinwaarts 15 graden. Volgens Weeronline is het daarmee “prima buitenweer”.

De Koningsspelen zijn een sportief evenement voor basisscholen en vinden normaal gesproken plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag. Door de meivakantie en Goede Vrijdag was dat dit jaar niet mogelijk en vindt het evenement op donderdag plaats. Er doen 6300 scholen mee.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geven donderdagochtend het startsein voor de landelijke opening van de Koningsspelen op basisschool KPO De Vlindertuin in Roosendaal.