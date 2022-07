Overwinning voor prins Harry in zaak om beveiliging

Prins Harry heeft een overwinning geboekt in de zaak om zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Britse media oordeelde het hooggerechtshof vrijdag dat er een hoorzitting komt over de beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat Harry in zijn geboorteland niet zelf mag betalen voor politiebeveiliging. De prins was naar de rechter gestapt om dat voor elkaar te krijgen. Wanneer de zitting komt, is nog niet bekend.

Omdat Harry sinds zijn stap terug geen officiële taken meer uitvoert voor de koninklijke familie, krijgt de prins geen beveiliging meer als hij naar het Verenigd Koninkrijk komt voor privébezoek. Harry wil graag zelf betalen voor politiebeveiliging, maar het ministerie wil geen informatie van inlichtingendiensten delen met andere veiligheidsinstanties. De prins besloot daarom juridische stappen te ondernemen omdat hij zich zonder beveiliging niet veilig voelt.

De vele media-aandacht voor hem en zijn vrouw Meghan en het gevoel van onveiligheid daardoor was een van de belangrijkste redenen dat de prins zich terugtrok en naar de Verenigde Staten is verhuisd. Harry heeft vaker gezegd hij de media deels verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn moeder. Prinses Diana kwam in 1997 in Parijs om bij een auto-ongeluk toen ze werd achtervolgd door de paparazzi.