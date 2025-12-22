Paarden ontsnappen uit Koninklijke Stallen in Den Haag

Uit de Koninklijke Stallen bij paleis Noordeinde zijn maandag drie paarden ontsnapt. De dieren werden, nadat ze enige tijd losliepen in de Paleistuin, gevangen door de marechaussee en medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis, meldt Omroep West.

De paarden hebben tien tot vijftien minuten door de Paleistuin gegaloppeerd, totdat de marechaussee erin slaagde ze te vangen en terug te brengen naar de stallen. “We hebben meteen besloten de hekken te sluiten, zodat ze niet verder konden ontsnappen”, laat een woordvoerder weten. Een bijstander filmde het incident met zijn telefoon.

Volgens de marechaussee waren er op het moment “weinig tot geen bezoekers in het park aanwezig”. Hoe de paarden op de vlucht zijn geslagen, is niet bekend.