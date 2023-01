Paay vreest dat ze nooit lintje krijgt door seksvideo

Patricia Paay denkt dat er nooit een standbeeld van haar zal komen. Ook denkt de tv-persoonlijkheid en voormalig zangeres dat ze geen lintje zal krijgen. Aanleiding is de veelbesproken sekstape die in 2017 van haar uitlekte, zo vertelde ze vrijdag in het SBS6-interviewprogramma De 10 Vragen van Rob Kemps.

“Ik denk dat ik geen standbeeld krijg, omdat natuurlijk dat vervelende filmpje uitkwam”, zei Paay. “Dus een lintje krijg ik ook niet meer. Dat heeft diegene verpest die dat ooit geplaatst heeft.” De 73-jarige Paay had een lintje “wel leuk gevonden”. “Ik vind een prijsje krijgen altijd wel leuk.”

In de uitzending stelde Paay ook dat ze nog droomt van een samenwerking met een dj. “Een ding had ik nog graag een keer willen doen: dat zo’n dj mij zou vragen voor mijn stem op een lekker nummer. Dat is het enige wat ik nog niet heb gedaan. Maar dat hoeft niemand te weten.”