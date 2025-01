Pacemaker Noorse koningin Sonja succesvol geplaatst

De pacemaker van koningin Sonja is succesvol geplaatst. De 87-jarige Sonja moet nog een of twee dagen in het ziekenhuis blijven, heeft het Noorse hof donderdagochtend bekendgemaakt.

Het hof meldt ook dat het goed gaat met Sonja. De vrouw van koning Harald werd afgelopen weekend even ter observatie opgenomen in het ziekenhuis vanwege een onregelmatige hartslag. De koningin ging woensdagavond het ziekenhuis in voor haar operatie.

Koning Harald kreeg vorig jaar ook een pacemaker. De koning werd tijdens een vakantie in Maleisië ziek en moest bij thuiskomst geopereerd worden.