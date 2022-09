Paddington-schrijver: Queen had briljant gevoel voor timing

Frank Cottrell-Boyce, die samen met Daniel Craig twee iconische video’s met koningin Elizabeth opnam, zal zich vooral de acteerprestaties van de Queen herinneren. Volgens de scenarioschrijver had ze een “briljant” gevoel voor timing en kon ze goed acteren. “Ze had het in zich”, zei Cottrell-Boyce vrijdag tegen de BBC.

Samen met Craig was hij verantwoordelijk voor de video waarin beertje Paddington thee dronk met Elizabeth en de sketch bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen waarin de Queen met Craig opdook. Tijdens de opnames was hij onder de indruk van haar acteerwerk. “Ze straalt op dat moment absoluut”, zei hij over haar verschijning naast Paddington.

De video vormde de aftrap van The Platinum Party, een groot concert waarmee het zeventigjarig regeringsjubileum van Elizabeth werd gevierd. “En je moet niet vergeten dat dat echt acteren is. Paddington is niet echt in de kamer, ze acteert met iemand die zich voordoet als Paddington. Technisch gezien is dat een geweldige prestatie. Het is een briljant getimed komisch optreden.”

Helikopter

Ook aan de samenwerking met de koningin voor een filmpje voor de Spelen in 2012 heeft hij goede herinneringen. In de video lijkt het alsof Elizabeth samen met James Bond uit een helikopter sprong. “Op de dag van de opnames zei ze tegen de regisseur dat ze ook een zinnetje tekst wilde. Omdat er geen tekst voor haar in het script stond, improviseerde ze.”

Het filmpje met Paddington ging in juni viral. Na het verschijnen van het filmpje was de digitaal getekende Paddington weer razend populair. Na het overlijden van Elizabeth donderdagmiddag liet ook het beertje van zich horen. “Bedankt mevrouw, voor alles”, twitterde Paddington als reactie op de dood van de 96-jarige vorstin.