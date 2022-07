Page Six: nieuw boek prins Harry zal zijn familie nerveus maken

De aanstaande memoires van prins Harry bevatten volgens een insider veel nieuwe, sappige verhalen over het leven binnen de Britse paleismuren. Dat meldt Page Six, dat inzage in het boek heeft gehad, maandag.

“Het is zeker te weten juicy”, aldus een bron binnen een New Yorkse uitgever tegen het medium. Volgens een andere insider bevat het boek “veel nieuwe verhalen over het verleden waar Harry niet eerder over gesproken heeft”. Het zou dan onder meer gaan over de jeugd van de Britse prins. “Bepaalde inhoud zal zijn familie nerveus maken.”

Het boek, dat in het najaar uit moet komen, is geschreven door Harry’s ghostwriter, Pulitzer-winnaar J.R. Moehringer. Hij schreef eerder ook de memoires van tennisser Andre Agassi en Phil Knight, de medeoprichter van sportmerk Nike. Van zijn eigen memoires is vorig jaar een film gemaakt, The Tender Bar.