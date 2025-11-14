Paleis dankbaar voor gelukswensen op verjaardag koning Charles

Buckingham Palace heeft het publiek bedankt voor de gelukswensen die het heeft ontvangen voor de verjaardag van koning Charles. De Britse koning is vrijdag 77 jaar geworden.

“77 jaar vandaag! Bedankt voor de vriendelijke woorden en goede wensen op de verjaardag van Zijne Majesteit”, deelt het paleis op Instagram.

Bij het bericht deelt het paleis een foto van de koning in de tuin van het buitenverblijf Sandringham in Norfolk. De foto is gemaakt door fotografe Millie Pilkington. Zij maakte eerder ook al foto’s van de koning. Ook maakte ze onder meer de portretfoto’s van prins William en prinses Catherine tijdens hun trouwdag in 2011.