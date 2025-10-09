Paleis feliciteert jarige hertog van Kent met 90e verjaardag

Edward, de hertog van Kent, viert donderdag zijn negentigste verjaardag. Buckingham Palace staat stil bij de gelegenheid en feliciteert de neef van wijlen koningin Elizabeth op social media.

“We wensen de hertog van Kent een heel gelukkige verjaardag, hij wordt vandaag negentig”, schrijft het hof bij een foto van Edward en koning Charles. De koning houdt volgens het paleis “later deze maand” een verjaardagsreceptie voor Edward op Windsor Castle.

De hertog van Kent is de oudste zoon van prins George en prinses Marina van Griekenland en Denemarken. Prins George was de vierde zoon van koning George V. Edward vertegenwoordigde Queen Elizabeth regelmatig tijdens officiële gelegenheden.