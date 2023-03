Paleis Het Loo opent ondergrondse expositieruimte

Paleis Het Loo in Apeldoorn opent eind april de nieuwe expositieruimte, die onder het voorplein van het paleis is gebouwd. De ruimte van 5000 vierkante meter is tevens de nieuwe hoofdingang van het paleis uit 1686. Met de opening van de ondergrondse ruimte rondt het paleis een vijf jaar durende renovatie en verbouwing af.

Vorig jaar ging het paleis zelf weer open na vier jaar conserveren, verbouwen en vernieuwen. Het was voor het eerst dat het Apeldoornse paleis zo grondig onder handen werd genomen. Koningin Wilhelmina woonde na de Tweede Wereldoorlog tot aan haar dood in 1962 in het paleis. Later hebben prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven nog enkele jaren in een zijvleugel gewoond. Sinds 1984 is Het Loo een onafhankelijk nationaal museum. De Oranjes gebruiken het paleis nog wel af en toe voor feestelijkheden.

In de ondergrondse ruimte met een glazen dak is een permanente tentoonstelling te vinden over de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau en zijn rol in Nederland, Europa en de rest van de wereld. De expositieruimte is ontworpen door architect Dikkie Scipio van architectenbureau KAAN.

Veel aandacht wordt volgens het paleis in de nieuwe ruimte besteed aan “het concept monarchie”. Onder meer komt aan de orde hoe iemand wordt opgeleid tot koning en hoe het met de privacy van leden van het koningshuis staat. Paleisdirecteur Michiel van Maarseveen noemt het “wereldwijd iets totaal nieuws. Het Loo biedt een nieuwe en een andere kijk op de monarchie.” In de nieuwe zaal is ook plaats voor tijdelijke exposities.