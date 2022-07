Paleis Noordeinde en Koninklijke Stallen openen voor publiek

Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag openen hun deuren voor het publiek. De locaties, die elk jaar in de zomer opengaan, zijn op vier achtereenvolgende zaterdagen te bezoeken.

In het werkpaleis van de koning kunnen bezoekers naar de zogeheten Corps de Logis. Dit zijn onder meer de Grote Balzaal en de Balkonkamer van Noordeinde. Verder staat het paleis bekend als de ontvangstlocatie voor gasten uit binnen- en buitenland. Ook worden de Appeltjes van Oranje er uitgereikt en vinden de uitblinkerslunches er plaats. Iedereen die het paleis bezoekt krijgt voorafgaand een gratis multimediatour met een introductie van de koning. Daarnaast vertellen medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis in de tour over hun werkzaamheden.

Bezoekers van de Koninklijke Stallen kunnen daar deze zomer de Gouden Koets, de Glazen Koets en de koninklijke bus bezichtigen. Het is de eerste keer dat de Gouden Koets tijdens de openstelling van de Koninklijke Stallen te zien is. Daarnaast zijn ook diverse historische en moderne auto’s te zien. Volgens de RVD bestaat een deel van het wagenpark van de koninklijke familie uit hybride of volledig elektrische auto’s.

Paleis Noordeinde is van 10.00 tot 17.00 uur geopend, de Koninklijke Stallen van 12.00 tot 17.00 uur.