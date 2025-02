Paleis Soestdijk is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de tuin van het voormalige koninklijke paleis in Baarn. De vrijwilligers krijgen les over het onderhoud van een landgoed als Soestdijk.

Het vrijwilligerswerk varieert van snoeien en maaien tot het verzorgen van planten. Mensen met interesse kunnen zich aanmelden via info@paleissoestdijk.nl.

Het paleis was van 1937 tot 2004 de residentie van koningin Juliana en haar man prins Bernhard.